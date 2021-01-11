F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!
F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil transferi ile ilgili ilk kez açıklama geldi. Koç, transfer için "Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur." dedi.
GÜNDEM 11.01.2021, 19:05
Süper Lig'in 18. haftasında F.Bahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 yenerek zirveye ortak oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. F.Bahçe ile ismi anılan Mesut Özil transferi için Ali Koç, ""Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur." dedi.
Mesut Özil transferinin hala rüya olduğunu söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil transferinin hala rüya olduğunu söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Malatyaspor
|17
|21
|14. Rizespor
|17
|21
|15. Göztepe
|17
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Levante
|17
|21
|11. Athletic Bilbao
|18
|21
|12. Real Betis
|17
|20
|13. Valencia
|18
|19
|14. Eibar
|18
|19
|15. Deportivo Alaves
|18
|18
|16. Real Valladolid
|18
|18
|17. Getafe
|16
|17
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü