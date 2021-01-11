F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında F.Bahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 yenerek zirveye ortak oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. F.Bahçe ile ismi anılan Mesut Özil transferi için Ali Koç, ""Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur." dedi.

Mesut Özil transferinin hala rüya olduğunu söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

