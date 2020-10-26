Faydaları saymakla bitmiyor! İşte modern tıbbın şifa kaynağı nar...

Nar faydalı ve tedavi edici meyveler listesinde en ön sırada yer almaktadır.

Çoğunlukla besleyici ve tedavi edici ilaç ve panzehir olarak çeşitli karışımlarla beraber tüketilir.

Düzenli olarak nar tüketmek ömrü uzatıyor.

İşte narın sağlığa olan muhteşem etkisi



Uzmanların önerisi göre narın düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.

* Nar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir

* Kolesterol ve şekeri dengeler. Kalp dostudur.

* Kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir.

* Bağırsak parazitlerinin doğal tedavisidir.

* Şeker Hastalığı için oldukça faydalıdır.

* Diş ve dişeti dostudur. Ağız içinde bir kanama varsa hemen keser.

* Kellik tedavisi için de birebirdir.

* Yüksek tansiyonu düşürme etkisi vardır.

* Vücuttaki toksinleri temizler idrar söktürücü etkisi vardır.

* İshali keser iyileşmeyi hızlandırır.

* Cilt için oldukça faydalıdır. Ciltteki lekeleri giderir.

* Göz ve böbrek ağrılarına iyi gelir.

* Basur için doğal bir tedavi yöntemidir.

* Kalp çarpıntısı için nar suyu içmeli

* Başta romatizma olmak üzere ağrı kesici özelliği vardır.

* Bayılma problemlerine karşı nar şerbeti iyi gelecektir.

* Nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreye karşı etkilidir.

* Nar çiçeği bağırsak yara ve iltihaplarını iyileştirici özelliğine sahiptir.

*Narın kabuğu çay gibi demlenebilir ve içilebilir.

* Gövde-kök, dal kabukları gibi alanları da tedavi edici olarak kullanılır.

