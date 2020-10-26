Son Dakika
Faydaları saymakla bitmiyor! İşte modern tıbbın şifa kaynağı nar...
Her derde deva oluyor! Sonbahar ve kış aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden olan nar, gerek taneleri gerekse suyu ile büyük şifa kaynağı. İşte nar yemenin faydaları...
GÜNDEM 26.10.2020, 13:38
2
Nar faydalı ve tedavi edici meyveler listesinde en ön sırada yer almaktadır.
Çoğunlukla besleyici ve tedavi edici ilaç ve panzehir olarak çeşitli karışımlarla beraber tüketilir.
Düzenli olarak nar tüketmek ömrü uzatıyor.
İşte narın sağlığa olan muhteşem etkisi
Uzmanların önerisi göre narın düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.
* Nar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir
* Kolesterol ve şekeri dengeler. Kalp dostudur.
* Kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir.
* Bağırsak parazitlerinin doğal tedavisidir.
* Şeker Hastalığı için oldukça faydalıdır.
* Diş ve dişeti dostudur. Ağız içinde bir kanama varsa hemen keser.
* Kellik tedavisi için de birebirdir.
* Yüksek tansiyonu düşürme etkisi vardır.
* Vücuttaki toksinleri temizler idrar söktürücü etkisi vardır.
* İshali keser iyileşmeyi hızlandırır.
* Cilt için oldukça faydalıdır. Ciltteki lekeleri giderir.
* Göz ve böbrek ağrılarına iyi gelir.
* Basur için doğal bir tedavi yöntemidir.
* Kalp çarpıntısı için nar suyu içmeli
* Başta romatizma olmak üzere ağrı kesici özelliği vardır.
* Bayılma problemlerine karşı nar şerbeti iyi gelecektir.
* Nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreye karşı etkilidir.
* Nar çiçeği bağırsak yara ve iltihaplarını iyileştirici özelliğine sahiptir.
*Narın kabuğu çay gibi demlenebilir ve içilebilir.
* Gövde-kök, dal kabukları gibi alanları da tedavi edici olarak kullanılır.
Çoğunlukla besleyici ve tedavi edici ilaç ve panzehir olarak çeşitli karışımlarla beraber tüketilir.
Düzenli olarak nar tüketmek ömrü uzatıyor.
İşte narın sağlığa olan muhteşem etkisi
Uzmanların önerisi göre narın düzenli olarak tüketilmesi gerekiyor.
* Nar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir
* Kolesterol ve şekeri dengeler. Kalp dostudur.
* Kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir.
* Bağırsak parazitlerinin doğal tedavisidir.
* Şeker Hastalığı için oldukça faydalıdır.
* Diş ve dişeti dostudur. Ağız içinde bir kanama varsa hemen keser.
* Kellik tedavisi için de birebirdir.
* Yüksek tansiyonu düşürme etkisi vardır.
* Vücuttaki toksinleri temizler idrar söktürücü etkisi vardır.
* İshali keser iyileşmeyi hızlandırır.
* Cilt için oldukça faydalıdır. Ciltteki lekeleri giderir.
* Göz ve böbrek ağrılarına iyi gelir.
* Basur için doğal bir tedavi yöntemidir.
* Kalp çarpıntısı için nar suyu içmeli
* Başta romatizma olmak üzere ağrı kesici özelliği vardır.
* Bayılma problemlerine karşı nar şerbeti iyi gelecektir.
* Nar suyu, ses kısıklığı ve zatürreye karşı etkilidir.
* Nar çiçeği bağırsak yara ve iltihaplarını iyileştirici özelliğine sahiptir.
*Narın kabuğu çay gibi demlenebilir ve içilebilir.
* Gövde-kök, dal kabukları gibi alanları da tedavi edici olarak kullanılır.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü