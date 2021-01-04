Faturalara gelen icralar durdurulmalı!

Elektrik ve doğalgaza gelen peş peşe zamlara da tepki gösteren Palandöken, “Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı” dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnafın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen icraların durdurulması için çağrıda bulundu. Gelen yeni zamların esnafı ve vatandaşı çok zorlayacağını söyleyen Palandöken, “Faturalarda indirim beklerken yeni yılda zam haberlerinin gelmesinin bu faturaların ödenmesini daha da zorlaştıracağı unutulmamalı” dedi.



Peş peşe gelen zamlara tepki gösteren Palandöken, “Elektrik ve doğalgaz faturalarında birden fazla kalemde vergi ödenmesiyle zaten tüketim bedelinin çok üzerinde faturalar geliyorken, bir de yeni yılda elektrik ve doğalgaza zam yapılması herkesi daha çok zora sokar. Pandemi döneminde bu faturaların ödenmesinde aksamalar yaşanması çok normaldir. Pandemi sürecinde geliri düşen fakat borçları ve ödemeleri devam eden esnaf ve sanatkârımızın elektrik ve doğalgaz faturalarına gelen icralar durdurulmalı. Kira, telefon, sosyal güvenlik primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı” ifadelerini kullandı.

