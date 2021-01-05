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Fatura kabarık çekim gücü zayıf

Reklamlarda “en hızlı biziz” yarışına giren GSM ve internet operatörleri, afetlerle geçen 2020 yılında sınıfta kaldı.

GÜNDEM 05.01.2021, 06:52
Fatura kabarık çekim gücü zayıf
 Avrupa’nın en yavaş internetini kullanan insanımız İstanbul, Elâzığ ve İzmir depremlerinde, yüksek ücret ödedikleri GSM operatörlerinden sevdiklerine ulaşamadı.
Bunlarla birlikte pandemide evden öğrenim gören öğrenciler, internet altyapısındaki yetersizlikten dolayı verimli eğitim alamayınca operatörler sorgulanmaya başlandı. “Düşük kaliteye yüksek fiyat” uygulayan operatörlerin sürekli reklamını yaptıkları fiber kabloları uygun kullanmadıkları bilgisine ulaştık. Operatörlere baz istasyonu hizmeti veren bir yetkili, gazetemize yaptığı açıklamada, “Eve gelen kablo fiber olabilir ama birçok baz istasyonunda telli kablo kullanılıyor” diyerek, vatandaşın aldatıldığını söyledi.
Avrupa’nın en yavaş internetini kullanan Türkiye’de, GMS ve internet operatörlerinin milyonlar liralık yatırım söylemleri reklamdan öteye gitmiyor. Reklamlarda “en hızlı biziz” yarışına giren operatörler, afetlerle geçen 2020 yılında sınıfta kaldı. İnternet ve cep telefonu kullanımındaki problemler 2019 yılının Eylül ayında meydana gelen İstanbul depreminde ilk olarak gündeme gelmiş, sonrasında gerçekleşen Elâzığ ve İzmir depreminde de insanlar şebekelerin çökmesi, internetin kesilmesinden dolayı sevdiklerinden haber alamamıştı. Koronavirüs pandemisi ile birlikte EBA, Zoom gibi internet platformlarında ders gören öğrenciler de internet altyapısındaki yetersizlikten dolayı verimli eğitim alamıyor. Düşük kaliteye, yüksek fiyat uygulayan operatörlerin, fiber kablo kullanımında da vatandaşı kandırdığına dair bilgilere ulaştık.

İnternet altyapısına milyonlar liralık yatırım yaptıklarını iddia eden operatörler, ilk olarak tüm ülkede yürekleri ağza getiren depremlerde sınıfta kaldı. 26 Eylül 2019’da İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından şebekeler çökmüş, insanlar sevdiklerine ulaşamadığı için operatörlere tepki göstermişti. O günlerde GMS operatörleri suçu birbirine atarak ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini söylemişlerdi. Fakat üç ay sonra 24 Ocak 2020’de gerçekleşen 6,7 şiddetindeki Elâzığ depreminde de yine hatlar çökmüş, internetler kesilmişti. Aynı durum 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremde de yaşandı. Tüm Türkiye’de endişe ve korkuya sebebiyet veren depremlerde, insanların sevdikleri ile haberleşememesi, operatörlerin ve şebekelerin yetersiz olması, alınan ücret ve vergilerin karşılığının verilmediğini ortaya çıkardı.

Tüm bu yaşananlara rağmen internet altyapısının geliştirilmemesi Türkiye’yi, Avrupa’nın en kötü internetine sahip yapıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak geçtiğimiz Eylül ayında “Türkiye, internet hızında Avrupa sonuncusu” iddiasında bulunmuştu. Öztrak’ın bu açıklamasının doğruluğunu araştıran Doğruluk Payı isimli platform, iddianın doğru olduğunu paylaştı. Speedtest firmasının verileri incelendiğinde Türkiye’nin Ağustos ayında geniş tabanlı internet hızı en yüksek ülkeler sıralamasında 27.95 Mbps indirme hızına sahip olduğu ve dünya genelinde 100’üncü sırada, Avrupa’da ise listenin sonlarında yer aldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de koronavirüs salgınının görüldüğü geçen yıl Mart ayından itibaren öğrenciler uzaktan eğitim görmeye, iş durumu müsait olanlar da evden çalışmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin EBA, Zoom gibi platformlardan ders aldığı pandemi günlerinde de internetteki sıkıntılar artış gösterdi. Öğrenciler altyapı yetersizliğinden dolayı ya derslere katılamadı ya da derslerden yeterli verimi alamadı. Evden çalışan yetişkinler de internetle alakalı problemler yaşamaya devam ediyor.

Peki, operatörlerin milyonlarca lira yatırım yaptıklarını iddia ettikleri, fiber isimli elektriksel parazitleri engelleyen hızı artırdığı söylenen kablonun kullanıldığı internet altyapısında problemler neden bitmiyor? Bu sorunun cevabını da operatörlere baz istasyonu kuran bir firmanın üst düzey yetkilisine sorduk. Yetkili, “Fiber ismi verilen cam kablolar internet hızını artıran kablodur. Fakat birçok noktada bu kabloların baz istasyonuna girişi standart tel kablo ile oluyor. Yani evinize, iş yerinize fiber kablo bağlanabilir fakat bu kablo, baz istasyonuna normal tel kablo olarak bağlanmışsa hızınız aynı kalır” ifadelerini kullandı.
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