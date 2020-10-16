“Fatura gittikçe ağırlaşıyor”

Saadet partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türkiye gündemini ve Diyarbakır’ın sorunlarını değerlendirdi. Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı’nda basın mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında Fesih Bozan, önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Bağlar’daki kentsel dönüşüm ile ilgili sorunların dile getirildiği basın açıklamasında vatandaşın içinde bulunduğu zor durum Türkiye’nin gündemi üzerinden değerlendirildi.



Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, Bağlar ilçesinde göçlerden kaynaklanan bir çarpık kentleşme olduğunu belirterek, “Bağlar çarpık kentleşme nedeniyle sorunlu bir ilçeye dönüşmüş, herkesin ilk fırsatta başka bir yere göç etmek istediği bir ilçe haline gelmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlar Belediyesi tarafından yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden ön hazırlık safhasının ardında, hazırlanan projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onay vermesiyle Bağlar’da oturan vatandaşları sevindirdiği gibi biz de vatandaşlarımız adına sevindik ve memnun olduk. Ciddi bir ihtiyaç ve önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.



Bağlar’ın çehresinin kısmen de olsa değişeceğini ekleyen Fesih Bozan, “Diğer mahallelerde de projenin devam ettirilmesini bekliyoruz. Ancak bu süreçte bazı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Hak sahibi aileler, evlerini kimseye ucuz fiyata kaptırmasın, devlet bu tür fırsatçılara fırsat vermesin.

Vatandaşın evi bire bir değiştirilsin, eğer değer farkı alınması düşünülüyorsa vatandaşın maddi durumu göz önüne alınarak, devlet bunu finanse etmelidir. Proje dâhilinde olan semtlerde kamulaştırma yapılırken vatandaşların, fiyat konusunda rızası ve proje hakkında görüşü alınmalıdır. Doğru ve güzel bir proje yapılmışken, vatandaş mağdur edilmemelidir. İhale şeffaf yapılmalı, kimseye peşkeş çekilmemeli, proje kâr amaçlı yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.



Fesih Bozan, “Son günlerde konuşulan konulardan biri de erken seçim. Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları göz önüne alındığında erken seçime ihtiyaç olduğu görülmektedir. Fatura gittikçe ağırlaşıyor. AKP iktidarı artık ülkeyi idare etmekten aciz duruma düşmüştür. Hazine Bakanı’nın, ‘Maaşını dolarla mı alıyorsun, dolar borcun var mı? Ben dövize bakmıyorum’ gibi milletin aklıyla alay etmesi bunun açık göstergesidir. Ancak erken seçim kararı alacak merci belli. Ya Cumhurbaşkanı ya da 360 oyla Meclis’in karar alması lazım” diyerek erken seçim için şartların ne olduğunu hatırlattı.



Fesih Bozan, “Ülke gündeminde konuşulan konulardan biri Anayasa Mahkemesi’nin konumu ve ‘Işıklar yanıyor’ polemiğidir. Ve bakıyorsun iktidar bunu ‘Bize darbe mesajı var’ diye bir polemik konusu yapıyor. Sözün sahibi özür dilediği kastını aştığını söylemesine rağmen. Elbette bir hukukçuya böyle siyasi mesaj vermesi doğru değildir. Buna karşılık İçişleri Bakanlığı ‘Işıklarımız hiç sönmüyor’ diye cevap veriyor. Evet, hatırlatalım ki, ‘Işıklarınız yanıyor ama faturasını hep vatandaş ödüyor’ Ne yazık ki, devletin kurumlarını temsil edenler, sosyal medya üzerinde birbirine meydan okuyacak hale gelmiştir. Bu tür polemiklerin devlet ciddiyetine zarar verdiği unutulmamalıdır” dedi.

