Fatih Terim'in odasında bulunan Galatasaray amblemi dikkat çekti!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajda odasındaki bir detay dikkatleri çekti. Deneyimli hoca, Florya'daki çalışma odasının duvarına 5. yıldızı da taktırdı ve şampiyonluklar işlenmeye başladı.

22 şampiyonluğu ve 4 yıldızı olan Galatasaray'da, duvardaki 5. yıldızın da 2 köşesinin içi doldurulduğu gözlerden kaçmadı.



Fatih Terim, Galatasaray'ın 22 şampiyonluğunun 8'inde teknik direktör olarak görev başındaydı.

