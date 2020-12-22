Fatih Terim'den uzun zaman sonra yeni paylaşım! Taraftara mesaj verdi

Galatasaray'a döndüğünü 21 Aralık 2017'de "Nerede kalmıştık..." mesajıyla duyuran Fatih Terim, Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızı kalplerle Galatasaray Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabında etiketlediği paylaşımda Terim, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullanarak taraftara mesaj verdi.

Ve yine biz bize kalmıştık...?❤️ @GalatasaraySK

— Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2020



Ve yine biz bize kalmıştık...?❤️ @GalatasaraySK — Fatih Terim (@fatihterim) December 21, 2020

