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Fatih Terim'den sert sözler: "Maçı seyircisiz biliyorduk..."
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi sert açıklamalarda bulundu. Maçı seyircisiz oynanacağını bildiklerini söyleyen Terim, "Bayağı seyirci var, takımımıza küfür ediliyor" dedi.
GÜNDEM 06.02.2021, 19:20
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi sert ifadeler kullandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi sert ifadeler kullandı. Kendisine ve oyuncularına küfürler edildiğini söyleyen Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk ama bayağı seyirci var, takımımıza küfür ediliyor" dedi.
Yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Bayağı var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim." ifadelerini kullandı.
Terim, "6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür... Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız! Bakarsın ona göre teknik bir şey yaparsın. Dediğim gibi Federasyon'dan da birileri yardımcı oluyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Bayağı var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim." ifadelerini kullandı.
Terim, "6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür... Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız! Bakarsın ona göre teknik bir şey yaparsın. Dediğim gibi Federasyon'dan da birileri yardımcı oluyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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