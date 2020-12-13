Fatih Terim'den Ozornwafor sürprizi!

Galatasaray, 2019 yazında Enyimba Aba'dan kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Almeria'ya kiralamıştı. Yabancı sınırına takıldığı için sezon başında lisansı çıkarılmayan Nijeryalı stoper ile ilgili teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir talepte bulunduğu öne sürüldü.

Fotomaç'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, A takım ile çıktığı antrenmanlarda gösterdiği performans ile beğenilen 23 yaşındaki stoperin devre arasında lisansının çıkarılmasını talep etti. Terim'in bu kararının ardındaki diğer gerekçeninse Marcao ve Christian Luyindama'dan birinin satılma ihtimali olduğu belirtildi.

