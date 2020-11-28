Fatih Terim'den maç sonrası çarpıcı açıklamalar!

Açıkçası oyun başından sonuna kadar istediğini yapan, 4 gol atıp bunun 2 misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Modern futbolun, elit takımların oynadığı oyunu bugün sahaya yansıttık. inşallah bunun üstüne koyarak gideriz. Bloklar arası top almadan hareketliliğe, 1. bilgeden 2.'ye, 3. bölgeye geçişlere kadar çok iyiydik. Geçen sene burada 2 kırık ve bir bağ sakatlığı bırakmıştık. Umarım bu zevk veren oyuna devam ederiz. Sekidika bile pozisyona girdi son anlarda. Bravo denmeyi hak ediyorlar. Çok memnunum. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Ben de kenarda zevk aldım.



Diagne zaten golcü bir oyuncu. Görevi bu zaten. Atmaması bizim için sürpriz olur. Yine ilk yarı boş kaleye kaleciye çarpan bir şut vardı! Luyindama ve Etebo'nun kafileyle gelmesi ve fedakarlık yapmaları bizim için çok önemli. Bu oyun ve performans tabii ki unutulmayacaktır. Giren-çıkanın fark etmediği bir ortam olursa bu, bizi başarıya götürür.

