Fatih Terim'den Jean Michael Seri atağı

Galatasaray, Rangers'a 2-1 yenilerek Avrupa'ya erken veda etmesi sonrasında transfer atağı başlattı.

Avrupa'ya veda eden sarı kırmızılı takımda transfer planları da değişti. Yönetim ile oyuncu alma-satma konusunda arası bozuk olan Fatih Terim geçen haftalarda olduğu gibi tek bir ismi kadrosunda görmek istiyor.

Terim kadrosunda 29 yaşında Jean Michael Seri, Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

Terim'in ayrıca "Şu anda takımımızda Seri gibi regista profiline sahip bir oyuncumuz yok" açıklaması spor kamuoyundaki tazeliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar, Jean Michael Seri'yi bir kez daha renklerine bağlamak için uğraşırken bu defa Fransa'dan güçlü rakipleri var. Marsilya ve Monaco, Fildişili futbolcuyla yakından ilgileniyor. Özellikle Marsilya, Arsenal'den Matteo Guendouzi'nin transferini gerçekleştiremezse Seri'yi renklerine bağlayabilir. Ancak transfer döneminde sadece Seri'nin adını veren İmparator da 29 yaşındaki futbolcu için ısrarlı. Yönetim de onu almak için uğraşıyor..

