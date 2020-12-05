Fatih Terim'den heyecanlandıran açıklama: Sürprizlerimiz olacak!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrasında karşılaşma ile ilgili konuştu.
GÜNDEM 05.12.2020, 22:17
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Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 yenerek lider Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında basına konuştu.
İşte Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrası açıklamaları:
Son 3 maçtır ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. 'Keşke'lerimiz var, 'iyi ki'lerimiz var. Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum. Son 3 maçta iyi istatistiklerimiz var. 1000. gol Diange'ye nasip oldu. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun.
Heyecanlı maçlar seyrediyor bizim maçımızı seyredenler. Zaman zaman Rize maçı kadar oynamasak da oyunu iyi domine eden, rakibin 1 isabetli şu çektiği, isteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen, özellikle ön alan oyuncularımız bayağı bir pozisyona giriyorlar. Hücum istediği, atak odaklılığı ayrı bir zevk veriyor. Oyuncularımı kutluyorum, inşallah buna devam edeceğiz.
Kerem ve Oğulcan'ın gol atmasına çok sevindim. Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önce de yaptığımız gibi. Kerem de bunların arasında en genci ve belki de kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir genç. Ona yakışır güzel bir gol oldu. Ofsayt olmasın diye de dua ettim. Daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Zamanını iyi bilmek lazım. Onları kaybetmeden. Sürprizlerimiz daha olacak. Onlar insanı daha fazla sevindiriyor. İnşallah onlar da oynamaya devam edecek.
İşte Fatih Terim'in Hatayspor maçı sonrası açıklamaları:
Son 3 maçtır ortaya koyduğumuz iyi oyunlar var. 'Keşke'lerimiz var, 'iyi ki'lerimiz var. Oyuncularımız kutlanacak iş yaptılar, kendilerini tebrik ediyorum. Son 3 maçta iyi istatistiklerimiz var. 1000. gol Diange'ye nasip oldu. Galatasaray'a ve bana hayırlı olsun.
Heyecanlı maçlar seyrediyor bizim maçımızı seyredenler. Zaman zaman Rize maçı kadar oynamasak da oyunu iyi domine eden, rakibin 1 isabetli şu çektiği, isteyen, arzu eden, ne yapması gerektiğini bilen, özellikle ön alan oyuncularımız bayağı bir pozisyona giriyorlar. Hücum istediği, atak odaklılığı ayrı bir zevk veriyor. Oyuncularımı kutluyorum, inşallah buna devam edeceğiz.
Kerem ve Oğulcan'ın gol atmasına çok sevindim. Bir jenerasyon ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Daha önce de yaptığımız gibi. Kerem de bunların arasında en genci ve belki de kategori olarak diğerleri gibi değil ama çok yetenekli bir genç. Ona yakışır güzel bir gol oldu. Ofsayt olmasın diye de dua ettim. Daha genç oyuncularımız çıkacaktır. Zamanını iyi bilmek lazım. Onları kaybetmeden. Sürprizlerimiz daha olacak. Onlar insanı daha fazla sevindiriyor. İnşallah onlar da oynamaya devam edecek.
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