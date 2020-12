Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası açıklama

Süper Lig'de uygulanan "yabancı kuralı" tartışmasına değinen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bir kişi çıkıp da yabancı kuralının neden uygulanmaması veya değiştirilmesi gerektiğini izah etse de biz de anlayabilsek" diye konuştu.

Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"Bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan Türk oyuncularımız var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada toplamda 9 Türk oyuncuya şans vermesiyle ilgili gelen soru üzerine şöyle konuştu:

"Yabancı kuralı ile ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Bir kişi çıkıp da yabancı kuralının neden uygulanmaması veya değiştirilmesi gerektiğini izah etse de biz de anlayabilsek. Yabancıyı çok oynattığımızda söylerlerde Türk'ü oynattığımızda söylemezler. Oyuncunun Türk'ü yabancısı yok. O gün aldığımız karar sonrasında bugün Avrupa'nın her ülkesinde aslan gibi oynayan Türk oyuncularımız var. Hiç bu kadar olmadı. Kuralın neticesidir. Övündüğümüz çocuklarımız Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Hollanda'da ve her tarafta oynuyor. Bir tanesi çıkıp bize izah etsin ki biz de nedir, ne değildir diye anlayalım. Kuralda yabancı serbest, 14 Türk mecburi. Oyuncu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Nüfus kağıdına bakarsak o ırkçılığa girer. Ben futbolcu olarak bakıyorum. Benim için tabii ki önemlidir. Genç oyunculara hep şans verdim ve vermeye devam edeceğim. Bugünkü dünyada ve modern futbolda çok kısır çekişmeler. Ben olayın insani ve yetenek tarafına bakıyorum."



Maçlara 11 yabancı futbolcuyla çıktıkları zamanların olduğunu hatırlatan Terim, "Ne o zaman yerilmemiz doğruydu. Ne de şimdi bir iltifat bekliyorum. Dünyada ve Avrupa'da bir yere gelmek isteyen ülkemizin artık bunları aşması lazım." ifadelerini kullandı.