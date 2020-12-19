Fatih Terim’den hakeme: Sen ancak bekçi olursun

Fatih Terim’den hakeme sert tepki! Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 maçlık yenilmezliği sona erdi. Karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı.

Bu duruma çok kızan Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin" diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

AA’nın aktardığıan göre sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız" diye bağırdı.

