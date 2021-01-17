Fatih Terim'den derbi sonrası çok konuşulacak itiraf!
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı 2-0 kaybettikleri maçın ardından basına konuştu.
GÜNDEM 17.01.2021, 22:11
10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey.
Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık
Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil.
Rakibi tebrik ediyoruz. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil.
Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum.
Santrforlarımız kırmızı yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz.
Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık
Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil.
Rakibi tebrik ediyoruz. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil.
Muslera, Denizli maçında oynayacak. Bu 3 günde bir şey olmazsa, nasipse oynatmayı düşünüyorum.
Santrforlarımız kırmızı yiyor genelde. Falcao yedi daha önce. Doğru muydu, yanlış mıydı tartışmanın manası yok. Şimdi Diagne. O yok, bu yok. Birini santrfor koyacağız. Yapacak bir şey yok. Nasıl bir şekil maça çıkaracak göreceğiz.
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