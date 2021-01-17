Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan derbi değerlendirmesi

Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş- Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçı, Josef de Souza ve N'Koudou’nun golleriyle 2-0 kazandı. Maçın ardından Fatih Terim ve Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu.

Maçı 2-0 kazanan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolculara teşekkür etti.

Onu duygulandırdıklarını ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

"Çocuklara teşekkür ediyorum, beni biraz duygulandırdılar, hepsine çok teşekkür ediyorum. (Soyunma odasındaki tezahürat hakkında) Oyunları ile ilgili de teşekkür ediyorum. Yoğun fikstürde çok yorulup özverili oynuyorlar."

"Bazen oyuncuların performansı düşebiliyor. Bugün Mensah ve Nkoudou'yu beklettik mesela. Gökhan'ın dönmesi çok önemli. O ve Ljajic antrenmanlara çıkmaya başladılar, ligin devamında kullanabiliriz."

"Bugün kazanmak önemliydi çünkü 1. dereceden rakibimizle oynayıp puan farkını artırdık ve liderliği koruduk. Moral ve motivasyon anlamında çok iyi bir galibiyet oldu. Taraftarımız yanımızda olmasa da onları her zaman yanımızda hissediyoruz."

"Bugün-yarın derbinin zevkinin yaşamak istiyoruz ama sonra perşembe-pazar oynayacağız, hemen onlara çalışmaya başlamalıyız."

"Kazanmak her zaman güzeldir çünkü bizim çalıştığımız pozisyon çok zor bir pozisyon. Kazandığınız zaman, işler iyi gittiği zaman hayat daha kolay oluyor ama kötü gidince böyle büyük camiada çalışmak çok zor."

"Oyuncularımızın morali, isteği, bizi çok mutlu ediyor. Bir de biz sezon başında sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Avrupa maçları, transferlerin geç gelmesi, hazırlık yapamamamız lige geç başlamamıza sebep oldu."

"Son 8 maçın 7 tanesinde bu takım gol yemedi. Bir-iki pozisyon var ve onun dışında bir şey vermedik pek ama tabii Galatasaray'ın 10 kişi kalmasının da etkisi oldu. Bizim için güzel bir hafta sonu oldu, katkı sunan herkese teşekkür ederim."

Deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Diagne'nin gördüğü kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğine değindi. Terim, Muslera'yı Denizlispor maçında oynatmayı düşündüğünü ifade etti.

İşte Terim'in açıklamaları:

"10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada hiç kolay değil. Uzatmayla aşağı yukarı 40 dakika. Çünkü Beşiktaş'la oynuyorsunuz, rakibiniz güçlü ve ciddi. Hiçbir maçta eksik kalmak istemem ama derbide bu kimsenin isteyeceği bir şey değil."

"İlk yarı Marcao'nun geri pası hariç tehlike yaşamadık. Defansif olarak tüm düşüncelerimiz yerli yerine oturdu ama ön alanda başarılı olduğumuz söylenemez. Bazı pozisyonlar vardı ama ya vuramadık ya hamle yapamadık."

"Diagne'nin kırmızı kartı tabii ki akılda olan bir şey değil. Hiç itiraz yok, kırmızı kart yok. Kafayla gideceği yere insan ayağıyla giderse öyle olur. Bu çok profesyonelce değil açıkçası."

"Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden biri Luyindama'ydı ama onun hatasında gol yedik. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Çok başarılıydı ama gollerdeki hataları affedilecek cinsten değildi."

"Muslera'yı bugün kadroya dahil ettim ve nasipse, üç günde bir şey olmazsa Denizli maçında oynatmayı düşünüyorum."

"Genel olarak bizim santrforlarımız kırmızı kart yiyor. Daha önce Falcao kırmızı gördü, şimdi Diagne. Doğru mu yanlış mı o değil, zaten o yok, şimdi bu da yok. Birini koyacağız santrfora ve sonuçta 11 kişi çıkacağız."

