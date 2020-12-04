Son Dakika
Fatih Terim o oyuncuya yol verdi! Takımdan gönderiliyor
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, istediği verimi alamayan oyunlar için keskin kararlara almaya başladı.
GÜNDEM 04.12.2020, 09:08
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasına karar verdi.
performansından memnun olmadığı ve sezon başında tecrübeli hocanın bir şans daha vererek kadroda tuttuğu Şener'in her geçen gün gözden düştüğü ve sezon sonu beklenmeden, devre arasında serbest bırakılacağı öğrenildi.
İki yıldır Galatasaray forması giyen Şener Özbayraklı'nın oynadığı 14 maçta gol ve asisti bulunmuyor.
performansından memnun olmadığı ve sezon başında tecrübeli hocanın bir şans daha vererek kadroda tuttuğu Şener'in her geçen gün gözden düştüğü ve sezon sonu beklenmeden, devre arasında serbest bırakılacağı öğrenildi.
İki yıldır Galatasaray forması giyen Şener Özbayraklı'nın oynadığı 14 maçta gol ve asisti bulunmuyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Karagümrük
|10
|14
|8. Göztepe
|9
|14
|9. Başakşehir
|10
|14
|10. Konyaspor
|9
|12
|11. Rizespor
|9
|12
|12. Malatyaspor
|9
|12
|13. Hatayspor
|7
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|9
|8
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|10
|17
|8. Giresunspor
|11
|17
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Menemen Belediyespor
|10
|12
|14. Bandırmaspor
|11
|11
|15. Ümraniye
|11
|10
|16. Ankaraspor
|11
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|10
|18
|5. West Ham
|10
|17
|6. Southampton
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|17
|8. Everton
|10
|16
|9. M. United
|9
|16
|10. Aston Villa
|9
|15
|11. Man City
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|10
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|9
|5
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Eibar
|11
|13
|13. Deportivo Alaves
|11
|13
|14. Valencia
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Osasuna
|10
|11
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü