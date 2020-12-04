Fatih Terim o oyuncuya yol verdi! Takımdan gönderiliyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Şener Özbayraklı ile yolların ayrılmasına karar verdi.

performansından memnun olmadığı ve sezon başında tecrübeli hocanın bir şans daha vererek kadroda tuttuğu Şener'in her geçen gün gözden düştüğü ve sezon sonu beklenmeden, devre arasında serbest bırakılacağı öğrenildi.

İki yıldır Galatasaray forması giyen Şener Özbayraklı'nın oynadığı 14 maçta gol ve asisti bulunmuyor.

