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Fatih Terim, Marcao'nun alternatifi olarak Strandberg'i düşünüyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Rus ekibi Ural'ın Norveçli stoper Stefan Strandberg'i gündemine aldı.
GÜNDEM 14.10.2020, 20:49
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pazar akşamı Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçı izleyen tecrübeli teknik adam, Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg'i gözüne kestirdi.
Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.
Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.
Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.
Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.
Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.
Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.
Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.
Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.
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