Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itirazları sonucu kırmızı kart gördü.
GÜNDEM 18.12.2020, 21:16
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü. Bir pozisyon sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na itiraz eden tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı kartla oyundan atıldı.
Terim'in kırmızı kart sonrası hakeme "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!" dediği duyuldu.
Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması halinde Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.
Terim'in kırmızı kart sonrası hakeme "Sana yazıklar olsun! Sen nasıl hakemsin! Ne hakemliği, ne futbolu biliyorsun. Akşam evde 'Fatih hocayı attım' diye anlatırsın artık. Terbiyesiz, ahlaksız!" dediği duyuldu.
Direkt kırmızı kart gören Fatih Terim, 2 maç ceza alması halinde Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor maçında takımının başında olamayacak.
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