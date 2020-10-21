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Fatih Terim, kaleyi Fatih Öztürk'ten alıyor! Eldivenleri o isme veriyor
Fatih Terim, kaleyi koruyan Fatih Öztürk’ün yediği hatalı goller nedeniyle Erzurumspor maçında değişikliğe gidecek. İşte kaleye geçecek isim...
GÜNDEM 21.10.2020, 12:41
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Galatasaray'da Muslera’nın sakatlığı sebebiyle Fatih Öztürk transfer edilirken kaleci tartışmaları ise devam ediyor. Son maçlarda yediği hatalı goller sebebiyle tüm dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Fatih Öztürk, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim tarafında kulübeye çekilebilir. Milliyet’in haberine göre; Muslera’nın sakatlığından sonra geçen sezonun son haftalarında kaleye geçen ama yediği goller ile tartışma konusu olan Okan Koçuk tekrar kaleye geçmeye hazırlanıyor. Fatih’in yediği hatalı goller yüzünden genç eldivene dönme kararı alan Fatih Terim bu hafta oynanacak olan Erzurumspor maçında değişikliğe gidecek.
Galatasaray’ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Fatih Öztürk, 8 maçta görev yaptı. 5 tanesi Süper Lig ve 3 tanesi UEFA Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 8 karşılaşmada kaleyi koruyan 33 yaşındaki file bekçisi ağlarında 7 gol gördü. Bu gollerin 4 tanesini ligde yiyen Fatih, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 gol yedi. Fatih Öztürk bu dönemde yediği gol sayısı ile değil de yaptığı hatalar ile tepki topladı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar ile 7 puan toplayan Galatasaray ligin 6. sırasında yer alıyor. Cimbom bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Galatasaray’ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Fatih Öztürk, 8 maçta görev yaptı. 5 tanesi Süper Lig ve 3 tanesi UEFA Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 8 karşılaşmada kaleyi koruyan 33 yaşındaki file bekçisi ağlarında 7 gol gördü. Bu gollerin 4 tanesini ligde yiyen Fatih, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise 3 gol yedi. Fatih Öztürk bu dönemde yediği gol sayısı ile değil de yaptığı hatalar ile tepki topladı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlar ile 7 puan toplayan Galatasaray ligin 6. sırasında yer alıyor. Cimbom bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
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