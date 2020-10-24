Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü yediği golden dolayı kulübeye çekti
Alanyaspor karşısında yediği frikik golünden sonra gözden düşen Fatih Öztürk, formasını Okan Kocuk'a kaptırdı.
GÜNDEM 24.10.2020, 19:42
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken kadrodaki en büyük sürpriz kalede yaşandı. Sezon başında transfer edilen Fatih Öztürk, kalesini Okan Kocuk'a kaptırdı.
Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk'e emanet eden Galatasaray'da Öztürk'ün Alanyaspor maçındaki performansından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci olmuştu.
Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda istekleri karşılayamayan Fatih'in yerine Erzurumspor maçında Okan Kocuk görev aldı
Bu sezon ligde 5 maça çıkan Fatih Öztürk toplam 4 gol yedi. 25 yaşındaki Okan Kocuk da bu sezon ligde ilk kez şans buldu.
Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk'e emanet eden Galatasaray'da Öztürk'ün Alanyaspor maçındaki performansından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci olmuştu.
Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda istekleri karşılayamayan Fatih'in yerine Erzurumspor maçında Okan Kocuk görev aldı
Bu sezon ligde 5 maça çıkan Fatih Öztürk toplam 4 gol yedi. 25 yaşındaki Okan Kocuk da bu sezon ligde ilk kez şans buldu.
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