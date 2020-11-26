Fatih Terim, iki ismin üstünü çizdi

Hes Kablo Kayserispor’ a karşı berabere kalan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, yönetimden golcü takviyesi istedi. Sık sık sakatlanan ve yaşı gereği her maçta da sahada olması beklenmeyen Radamel Falcao ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Mbaye Diagne’nin yerine forvet alınmasını talep etti.

Sezon başından beri orta sahaya transfer isteyen Terim, önceliklerini de değiştirdi. Golcü transferini elzem gören deneyimli çalıştırıcı, “Önce golcü” diyor. Bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini savunan Terim, transferde geç kalınmaması için şimdiden hazırlıklara başlanması gerektiğini vurguladı.

