Fatih Terim, Becir Omeragic'i takibe aldırdı

İsviçreli stoper Becir Omeragic, Fatih Terim'in beğenisi kazandı. Terim'in scout ekibinden bu oyuncuyu takibe almalarını istediği öğrenildi.

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in İsviçre - İspanya maçını izlediği ve genç stoper Becir Omeragic'i radarına aldığı öne sürüldü.Fatih Terim'in, İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten maçı izlediği ortaya çıktı.

Fatih Terim'in en fazla ilgisini çeken ise sonradan oyuna giren İsviçreli stoper Becir Omeragic oldu.

2002 doğumlu 1.87 boyundaki genç oyuncunun, İspanyol forvetleri karşısında gösterdiği performans hoşuna gitti.

