Fatih Terim: Artık top rakipteyken de tehlikeliyiz!
Fatih Terim, takımının Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
GÜNDEM 02.02.2021, 22:42
Süper Lig’in 23. haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-0 kazanan Galatasaray, derbi öncesi 3 puanı cebine koydu. Sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik adamı Fatih Terim ise, maçın ardından yaptığı açıklamalarda takım oyunundaki gelişime dikkat çekti.
Fatih Terim, “3 günde bir maç kolay değil bu tempoda. Oyuncularımı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takımız.” ifadelerini kullanarak sahaya koydukları oyunu değerlendirdi.
“İyi oynuyoruz. Mostafa Mohamed yetenekli bir oyuncu. Öğreneceği çok şey var. " açıklamasında bulunan Terim, "Bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Takımımız iyi gidiyor, iyi oynamaya da devam edeceğiz." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Bugün Yedlin'i 1 gün geç geldiği için kullanamadık. Yoksa onu da kullanmayı planlıyorduk. 5 arkadaşımız da bize dinamizm katacak. Aynı zamanda teknik ekibimize de çok yardımcı olacaklar.” açıklamaları ile ise devre arası transferlerini yorumladı.
Fatih Terim, “3 günde bir maç kolay değil bu tempoda. Oyuncularımı kutluyorum. Top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Artık top rakipteyken de tehlikeli bir takımız.” ifadelerini kullanarak sahaya koydukları oyunu değerlendirdi.
“İyi oynuyoruz. Mostafa Mohamed yetenekli bir oyuncu. Öğreneceği çok şey var. " açıklamasında bulunan Terim, "Bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Takımımız iyi gidiyor, iyi oynamaya da devam edeceğiz." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, “Bugün Yedlin'i 1 gün geç geldiği için kullanamadık. Yoksa onu da kullanmayı planlıyorduk. 5 arkadaşımız da bize dinamizm katacak. Aynı zamanda teknik ekibimize de çok yardımcı olacaklar.” açıklamaları ile ise devre arası transferlerini yorumladı.
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