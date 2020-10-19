Son Dakika
Fatih Portakal'dan MHP'nin Askıda Ekmek kampanyasına tepki
Gazeteci Fatih Portakal, ekmek zamlarına karşı MHP tarafından başlatılan Askıda Ekmek kampanyasına bir fotoğraf üzerinden tepki gösterdi.
GÜNDEM 19.10.2020, 14:31
1
Gazeteci Fatih Portakal, ekmek zamlarına karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP teşkilatları tarafından başlatılan 'Askıda Ekmek' kampanyasıyla ilgili sosyal medyadan bir eleştiri getirdi. Kampanya kapsamında Ankara'da çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu fotoğrafta, MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından sokakta bir noktaya yerleştirilmiş bir stand ve çevresine poşetler içinde asılmış ekmekler görülüyor.
Fotoğraf, Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf yoktur." şeklinde yorumlandı.Gazeteci Fatih Portakal da fotoğrafa tepki gösterenler arasında yer aldı. Portakal, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden fotoğrafı alıntı yaparak, "Söze gerek yok. Baksanıza MHP zaten alttan alta muhalefet yapıyor. Ülkenin durumunu anlatmaya yetiyor bu kare... AKP ne düşünmüştür acaba?" ifadelerini paylaştı.
Fotoğraf, Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf yoktur." şeklinde yorumlandı.Gazeteci Fatih Portakal da fotoğrafa tepki gösterenler arasında yer aldı. Portakal, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden fotoğrafı alıntı yaparak, "Söze gerek yok. Baksanıza MHP zaten alttan alta muhalefet yapıyor. Ülkenin durumunu anlatmaya yetiyor bu kare... AKP ne düşünmüştür acaba?" ifadelerini paylaştı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|11
|2. Alanyaspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Erzurumspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Başakşehir
|5
|4
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Bandırmaspor
|5
|5
|13. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Tottenham
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. West Ham
|5
|7
|9. Leeds United
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. Newcastle
|5
|7
|13. Crystal Palace
|5
|7
|14. M. United
|4
|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. Sheffield United
|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
Sayfalar Tümü