Fatih Portakal'dan MHP'nin Askıda Ekmek kampanyasına tepki

Gazeteci Fatih Portakal, ekmek zamlarına karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP teşkilatları tarafından başlatılan 'Askıda Ekmek' kampanyasıyla ilgili sosyal medyadan bir eleştiri getirdi. Kampanya kapsamında Ankara'da çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu fotoğrafta, MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından sokakta bir noktaya yerleştirilmiş bir stand ve çevresine poşetler içinde asılmış ekmekler görülüyor.

Fotoğraf, Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf yoktur." şeklinde yorumlandı.Gazeteci Fatih Portakal da fotoğrafa tepki gösterenler arasında yer aldı. Portakal, sosyal medya platformu Twitter hesabı üzerinden fotoğrafı alıntı yaparak, "Söze gerek yok. Baksanıza MHP zaten alttan alta muhalefet yapıyor. Ülkenin durumunu anlatmaya yetiyor bu kare... AKP ne düşünmüştür acaba?" ifadelerini paylaştı.

