Fatih Portakal nihayet gerçeği açıkladı: Herkes korkup kaçtığını sandı
FOX TV Ana Haber Spikerliğinden ayrılarak İzmir’de yaşama başlayan gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
GÜNDEM 19.09.2020, 10:30
2
Gazeteci Fatih Portakal, son olarak görev yaptığı FOX TV Ana Haber Spikerliği’nden istifa ederek hayatına İzmir’de devam etme kararı almıştı. Gazeteci Portakal, sosyal medya hesabından takipçileri ile yeni bir video paylaştı.
Fatih Portakal, ‘bir sabah uyandığımda’ başlığı ile paylaştığı videoda takipçilerine şu ifadeleri kullanıyor:
Bir sabah uyanıyorum, okaliptüs ağaçları, horoz sesleri eşliğinde, başka hiçbir şey yok sadece adımlarımı duyuyorum. Ahırın yanından geçerken tezek ile samanın birleşmiş kokusu, onu içinize çekiyorsunuz.
Yürürken çeşitli otların kokusunu içinize çekiyorsunuz. Karşınıza eski bir ev çıkıyor, evin bacasından tüten dumanı görüyorsunuz. Bunun kokusunu içinize çekiyorsunuz. Ve hatıralarınıza canlanıyor. Ağaçlar, yeşillik, denizi mavi görüntüsü alıyor ve ortaya Durduk köyü çıkıyor.
Fatih Portakal, ‘bir sabah uyandığımda’ başlığı ile paylaştığı videoda takipçilerine şu ifadeleri kullanıyor:
Bir sabah uyanıyorum, okaliptüs ağaçları, horoz sesleri eşliğinde, başka hiçbir şey yok sadece adımlarımı duyuyorum. Ahırın yanından geçerken tezek ile samanın birleşmiş kokusu, onu içinize çekiyorsunuz.
Yürürken çeşitli otların kokusunu içinize çekiyorsunuz. Karşınıza eski bir ev çıkıyor, evin bacasından tüten dumanı görüyorsunuz. Bunun kokusunu içinize çekiyorsunuz. Ve hatıralarınıza canlanıyor. Ağaçlar, yeşillik, denizi mavi görüntüsü alıyor ve ortaya Durduk köyü çıkıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Sayfalar Tümü