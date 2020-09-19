Fatih Portakal nihayet gerçeği açıkladı: Herkes korkup kaçtığını sandı

Gazeteci Fatih Portakal, son olarak görev yaptığı FOX TV Ana Haber Spikerliği’nden istifa ederek hayatına İzmir’de devam etme kararı almıştı. Gazeteci Portakal, sosyal medya hesabından takipçileri ile yeni bir video paylaştı.

Fatih Portakal, ‘bir sabah uyandığımda’ başlığı ile paylaştığı videoda takipçilerine şu ifadeleri kullanıyor:

Bir sabah uyanıyorum, okaliptüs ağaçları, horoz sesleri eşliğinde, başka hiçbir şey yok sadece adımlarımı duyuyorum. Ahırın yanından geçerken tezek ile samanın birleşmiş kokusu, onu içinize çekiyorsunuz.

Yürürken çeşitli otların kokusunu içinize çekiyorsunuz. Karşınıza eski bir ev çıkıyor, evin bacasından tüten dumanı görüyorsunuz. Bunun kokusunu içinize çekiyorsunuz. Ve hatıralarınıza canlanıyor. Ağaçlar, yeşillik, denizi mavi görüntüsü alıyor ve ortaya Durduk köyü çıkıyor.

