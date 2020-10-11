Fatih Portakal neden ayrıldı? İsmail Küçükkaya açıkladı
Fatih Portakal'ın FOX TV'yi neden bıraktığını gazeteci İsmail Küçükkaya, katıldığı televizyon programında açıkladı.
GÜNDEM 11.10.2020, 08:26
Gazeteci İsmail Küçükkaya, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında soruları cevapladı. Küçükkaya, Fatih Portakal'ın Fox TV'yi bırakmasıyla ilgili şunları söyledi:
Fatih Portakal kişisel, şahsi ve ailesel bir karar verdi. Aradığımda da bunu anlattı bana. 'Birader ben 53 yaşındayım' dedi ve anlattı, şudur, şudur diye, 'iklimi de biliyorsun' dedi, 'yaşadıklarımızı, sen de yaşıyorsun' dedi. Bunlar bire bir onunla benim 35 dakika yaptığım telefon konuşmasından öğrendiklerim.
Ben daha önce yayın yönetmeninden öğrendim, sonra devam ettik. Durum netleşince Fatih'i aradım. Fatih şöyle söylüyor; 'Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize. Ben Fatih'le 7 yıl adeta partner gibi çalıştık. Ben sabah, o akşam. Ben bunun uzun yıllar devam etmek istiyordum. Bu sene olmadı.
Fatih Portakal kişisel, şahsi ve ailesel bir karar verdi. Aradığımda da bunu anlattı bana. 'Birader ben 53 yaşındayım' dedi ve anlattı, şudur, şudur diye, 'iklimi de biliyorsun' dedi, 'yaşadıklarımızı, sen de yaşıyorsun' dedi. Bunlar bire bir onunla benim 35 dakika yaptığım telefon konuşmasından öğrendiklerim.
Ben daha önce yayın yönetmeninden öğrendim, sonra devam ettik. Durum netleşince Fatih'i aradım. Fatih şöyle söylüyor; 'Ben ailevi, kişisel nedenlerle, hayat biçimine dair kaygılarım nedeniyle böyle bir karar verdim' diyor. Dolayısıyla bir insanın böyle açıklama yaptıktan sonra inanmak düşer bize. Ben Fatih'le 7 yıl adeta partner gibi çalıştık. Ben sabah, o akşam. Ben bunun uzun yıllar devam etmek istiyordum. Bu sene olmadı.
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