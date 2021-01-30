Fatih Karagümrük'ten Joel Obi taarruzu! Görüşmeler başladı

Ocak ayında kadrosunu Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Emre Çolak, Vegar Eggen Hedenstad, Gaston Campi, Lucas Castro ve Serhat Ahmetoğlu ile güçlendirerek transferde şov yapan Fatih Karagümrük'ün rotayı şimdi de İtalya'dan başka bir oyuncuya çevirdiği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla, kendisine ait internet sitesinden paylaştığı özel haberinde Kırmızı Siyahlılar'ın Serie B ekibi Chievo'da top koşturan Joel Obi'yi renklerine bağlamak için görüşmelere başladığını ve tarafların kısa bir süre içerisinde anlaşabileceklerini yazdı.

29 yaşındaki Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu, bu sezon görev yaptığı 13 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırırken bir de asist kaydetti.

