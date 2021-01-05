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Fatih Karagümrük, Trabzonspor’dan o ismi transfer etti!
Fatih Karagümrük, Trabzonspor’dan Campi'yi transfer etti.
GÜNDEM 05.01.2021, 11:57
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Fatih Karagümrük, devre arası transfer dönemine hızlı başladı. Karagümrük, Trabzonspor'dan Campi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
TRT Spor'un haberine göre Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Arjantinli savunma oyuncusu Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
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