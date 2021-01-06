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Fatih Karagümrük Fenerbahçeli yıldız oyuncu için atağa geçti
Fatih Karagümrük transfer çalışmalarını hızlandırırken Fenerbahçeli yıldız oyuncu içinde adım attı.
GÜNDEM 06.01.2021, 03:57
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Papiss Cisse'ye Fatih Karagümrük talip oldu.
Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.
TRT Spor'un haberine göre, bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.
35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.
TRT Spor'un haberine göre, bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.
35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
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