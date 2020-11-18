Fatih Altaylı'dan vaka tepkisi:

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk canlı yayınında açıklanan koronavirüs vakalarına tepki gösterdi.

"Bu inandırıcı olmayan tabloyla devletimiz kimi kandırmak istiyor ve ne yapmak istiyor?" diyen Fatih Altaylı, "Madem sayılar bu kadar az neden bu önlemleri aldınız dedirtmez mi?" çıkışında bulundu.

Fatih Altaylı'nın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Açıklanan hasta sayılarına ve alınan önlemlere değinen Altaylı dikkat çeken çıkışı şu şekilde;

Bu soruya Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise şu yanıtı verdi:

Yüzde 20’lerin üzerinde, yüzde 30’lara yaklaşan PCR testlerinde pozitiflik oranından bahsedildi. Böyle bakılınca bugünkü test sayısı 156 bin olduğuna göre; Kovid-19 pozitif sayısının yaklaşık 50 bin civarında olması gerekiyor. Ancak açıklanan rakam tüm toplumla dalga geçer gibi 3 bin 819… Ben sadece 3 bin 819 hastayı bizzat tanıyorum. Tam yerinde oturan örnek olmadı ama… Bunun hiçbir inandırıcılığı yok artık. Bu inandırıcı olmayan tabloyla devletimiz kimi kandırmak istiyor ve ne yapmak istiyor? Böylesine düşük rakamlar verilmesi şu ana kadar uğraştığımız ve halkı da suçladığımız rehavetin temel sebeplerinden biri midir değil midir? Madem sayılar bu kadar az neden bu önlemleri aldınız dedirtmez mi? Size göre sahada yaşadığınızla bu önlemler örtüşüyor mu, yeterli mi yetersiz mi?

Bu rakamların açıklamasının sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nda. Ama tüm hocalarımızın deneyimleri veya kendi gözlemlerimiz PCR pozitiflerin bundan daha fazla olduğu yönünde. Burada açıklanan hasta sayısı, bunu bakan bey de açıklamıştı. Şu an aktif hasta sayımız 50 bini geçmiş durumda. Ne demek bu? 50 bin kişi şu an korona hastalığına sahip. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 50 bin kişi içerisinde ağır hasta sayısı 3 bin 657. Yüzde 8’i ağır hasta olarak tedavi görüyor. Bizim esas konuşmamız gereken salgın sahada nasıl ilerliyor? Hiçbir salgın, hastanede yenilmez. Sahada bulaşı nasıl engelleyeceğimizi konuşmamız gerekiyor.

