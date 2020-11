Fatih Altaylı'dan flaş yorum! 'Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler'

Galatasaray Kulünü'nde yöneticilik yapmış gazeteci yazar Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Fenerbahçe'nin ligde gösterdiği performansı ağır bir şelilde eleştirdi.



İşte Altaylı'nın Fenerbahçe hakkındaki sözleri; "Fenerbahçe o kadar iyi oynamıyor, medyanın gazına gelmeyin' diyordum, küfür ettiler. Ne oldu? Hani nerede o Fenerbahçe'yi şişirenler? Dün Erol Bulut'u öv bugün göm... Dün göm bugün yukarı çıkar...

Zamana ihtiyacı var adamın. Tutarlı olun. Fenerbahçe'nin oturmuş bir futbolu hala yok. Fenerbahçe, Konyaspor'a yenilebilir, normal bir şey bu. Hiçbir takım üç günde beş günde oluşmuyor. İki maç kaybettin diye hiçbir şey kaybetmezsin. Fenerbahçe hala bir maç iyi, bir maç kötü oynayabilen bir takım.



Bu sezonun en çok konuşulan transferi neydi? Mert Hakan Yandaş... İngilizce sorayım, 'Where is he?' Mert Hakan Yandaş transferinde ne dedim? Fenerbahçe'nin bu tarz transferleri arasında işine yarayan tek kişi Rıdvan Dilmen. Bu gibi transferler, o çocuğu mundar edebiliyor. Madem bu kadar kıymetli transferdi, madem bütün bütçe kısıtlamalarına rağmen Galatasaray'ın elinden almak derdin vardı...

Gazeteci kimliğiyle bilinen Fatih Altaylı, 2001 yılında Galatasaray Spor Kulübü'nde asbaşkanlık görevinde bulundu.