Fatih Altaylı'dan flaş Abdullah Öcalan yazısı:

Fatih Altaylı'dan flaş Abdullah Öcalan iddiası: “Türkiye 2024 yılında Öcalan’ı tahliye etmek zorunda kalabilir”

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Selahattin Demirtaş hakkında istenen cezayı ele aldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 486 yıl hapis cezası istendiğini belirten Fatih Altaylı, yazısında İmaralı Cezaevinde yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin çarpıcı iddiada bulundu.

Yazısında Sedat Ergin’in 2014 yılında yazdığı yazıyı kaynak gösteren Fatih Altaylı, "Türkiye 2024 yılında Öcalan’ı tahliye etmek zorunda kalabilir. PKK teröründen Demirtaş, Öcalan’dan daha fazla sorumludur diyorsanız bilemem. Ama aksini düşünüyorsanız bence şimdiden bunu tartışsanız daha iyi olur.Yoksa 2024’te bu kez “Abi” Öcalan’ı TRT’de stüdyo konuğu olarak görebilirsiniz." yazdı.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısının ilgili kısmı;

Peki PKK’nın kurucusu, 40 bin insanın ölümünden sorumlu örgütün 20 küsur yıl en tepe yöneticiliğini yapan Öcalan’a verilen ceza ne hatırlıyor musunuz?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis.

Ve Sedat Ergin’in 2014 yılında yazdığı bir değerlendirme yazısına göre 2024 yılında Öcalan’ın cezasını yeniden değerlendirmesi gerekiyor Türkiye’nin.

Bunun anlamı şu: “Türkiye 2024 yılında Öcalan’ı tahliye etmek zorunda kalabilir.”

PKK teröründen Demirtaş, Öcalan’dan daha fazla sorumludur diyorsanız bilemem.

Ama aksini düşünüyorsanız bence şimdiden bunu tartışsanız daha iyi olur.

Yoksa 2024’te bu kez “Abi” Öcalan’ı TRT’de stüdyo konuğu olarak görebilirsiniz.

