Fatih Altaylı yazısında Hürriyet'i topa tuttu: Kurumsal cehalet!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Hürriyet Gazetesine yüklendi.

Pandemi öncesi kağıt gazete almayı bıraktığını söyleyen Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesinin 'Lota Kasırgası' ile ilgli bir haberini yazısında yayınlayarak, "Genel Yayın Yönetmeni'nin ekonomi konusu başta olmak üzere bazı konulardaki cehaletini kendi itiraflarından biliyorduk ama gazetenin kurumsal cehaletini bilmiyordum." yazdı.

İşte Fatih Altaylı'nın dikkat çeken yazısı ilgili kısmı;

Pandemi öncesi bıraktığım gazete almayı, bundan sonra da yapacağımı zannetmiyorum.

Velev ki, okunacak hale gelsinler.

Hatta bazı gazeteleri ise online bile okumadığımı fark ettim. Yazarlarına bakıyorum ve bırakıyorum.

Bu yüzden de gazetelerin komikliklerinin ve cahilliklerinin bazen geç farkına varıyorum.

Dün bir konuyu araştırırken, Hürriyet gazetesinin birkaç gün önceki bir haberi ile karşılaştım.

“Türkiye’den Lota Kasırgasının vurduğu ülkelere taziye mesajı” başlıklı bir haber.

Gülmeye başladım haliyle.

Genel Yayın Yönetmeni'nin ekonomi konusu başta olmak üzere bazı konulardaki cehaletini kendi itiraflarından biliyorduk ama gazetenin kurumsal cehaletini bilmiyordum.

Arkadaşlar bu yıl “LOTA” kasırgası diye bir kasırga olmadı.

Sizin Lota Kasırgası zannettiğiniz şey aslında Iota Kasırgası.

Yunan alfabesinin 9. harfi Iota’dan alıyor adını.

L zannettiğiniz harf aslında I.

