Fas'ta mutasyona uğramış koronavirüse tespit edildi
Fas, son dönemde İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün bulaştığı bir vakanın ülkede tespit edildiğini duyurdu.
GÜNDEM 19.01.2021, 05:56
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mutasyonun İrlanda'dan Marsilya Limanı aktarmalı bir gemiyle Tanca'ya gelen bir Fas vatandaşında tespit edildiği kaydedildi.
Vakada salgına ilişkin herhangi bir belirti gözlenmediği aktarılan açıklamada, ilgili kişinin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Resmi verilere göre, Fas'ta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7 bin 977'ye, vaka sayısı da 460 bin 144'e ulaştı.
Vakada salgına ilişkin herhangi bir belirti gözlenmediği aktarılan açıklamada, ilgili kişinin Kazablanka'da karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Resmi verilere göre, Fas'ta yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) kaynaklı can kaybı 7 bin 977'ye, vaka sayısı da 460 bin 144'e ulaştı.
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