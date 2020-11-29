Bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan sorular ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 30.000 TL değerindeki "Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun doğru cevabı..



A- SaçB- SakalC- BıyıkD- Makas

Doğru Cevap: "B" şıkkı Sakal cevabı olacaktı.



Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir.

