Fanatik Yahudiler, Filistin’deki tarihi mekânlara saldırıyor

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan ve içinde barındırdığı tarihi eserler ve mekânlarla meşhur olan Sebastiya beldesi, onlarca Yahudi işgalcinin baskınına maruz kaldı.

Sebastiya belediyesindeki yerel kaynaklar, işgal güçlerinin koruması altında yaklaşık 150 Yahudi işgalcinin beldedeki tarihi mekânlara baskın düzenlediğini söyledi. Ayrıca yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre; işgal güçleri, tarihi mekânın girişini Filistinli vatandaşlara kapattı.

Bölgedeki haber kaynakları, Sebastiya beldesi ve beldedeki arkeolojik alanların sürekli işgal güçlerinin ve Yahudi işgalcilerin saldırılarına maruz kaldığını ve beldede işgal güçleri ile Filistinli gençler arasında sık sık çatışmaların yaşandığını aktarıyor.

İşgalci İsrail askerleri, UNESCO gözetiminde olan tarihi mekândaki Filistin bayrağını kaldırmanın yanı sıra bölgenin tarihi bir kısmını yıkmakla tehdit ediyor.

1980’den sonra arkeolojik alanların işgalci İsrail idaresi altına alınmasına ve Sebastiya beldesinin İsrail millet parklarına dönüştürülmesine yönelik girişimler olmuştu.

Öte yandan, Sebastiya beldesindeki Filistinli vatandaşlar, kentleşme ve inşaat konusunda işgal güçleri ve Yahudi işgalcilerin çıkardığı zorluklarla karşılaşıyor.

Sebastiya beldesi Filistin'in tarihi eserler açısından en zengin bölgesi. İşgalciler üç bin yıl öncesine dayanan köklerinin beldede olduğunu öne sürerken, araştırmacılar bölgede çok daha önce Kenanilerin yaşadığını ve dört bin yıl önce orada uygarlıklarını kurduklarını söylüyor.

