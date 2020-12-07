Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı
Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.
GÜNDEM 07.12.2020, 10:48
Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’a ait Falcon 9 roketi uzaya gönderildi.
21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan roket Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.
Falcon 9 roketinin Atlantik Okyanusu’ndaki taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.
SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan roket Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.
Falcon 9 roketinin Atlantik Okyanusu’ndaki taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.
SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.
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