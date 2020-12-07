Falcon 9 roketi uzaya fırlatıldı

Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX’a ait Falcon 9 roketi uzaya gönderildi.

21. ticari uçuşu için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan roket Uluslararası Uzay İstasyonu’na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor.

Falcon 9 roketinin Atlantik Okyanusu’ndaki taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.

SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

