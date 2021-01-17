Falcao Galatasaray'ın elinde patladı!

Galatasaray'da senelik 5 milyon € garanti ücret kazanan Radamel Falcao, bu sezon takımına katkı sağlayamadı. Çok uzun süre sakatlığı nedeniyle sahadan uzak kalan Falcao, son olarak Antalyaspor maçında oyuna girdi ve kısa süre sonra yeniden sakatlandı. Ligin ilk yarısını kapatan Radamel Falcao, Madrid'e tedavi olmaya gidecek.

Galatasaray yönetiminin göndermek istediği Radamel Falcao elde kaldı. Son olarak ABD ekibi Portland Timbers'ın Falcao'ya talip olduğu iddia edilirken, dün Timbers kulübü, Kolombiyalı golcü ile ilgilendikleri haberlerini yalanladı.

Daha önce adı Inter Miami ile de anılan Falcao, ABD dışından gelen teklifleri değerlendirmiyor. ABD'den de resmi teklif almaması Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Falcao'nun 1.5 ay daha sakatlığının sürecek olması transferinin önüne ciddi bir engel koyuyor. Kolombiyalı sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyecek gibi duruyor.

