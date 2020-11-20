Faizden sonra altın kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları büyük bir düşüşün ardından kısmen de olsa yükselişe geçti. Dün Merkez Bankası'nın aldığı 475 baz puanlık faiz kararından sonra düşüşe geçen altın fiyatları 450 liraya kadar gerilemişti. Alımların etkisiyle tekrar çıkış yakalayan altın fiyatları yükseldi. Sabah saatlerinde gram altın 455 liraya çıkarken, çeyrek altın 752 liradan işlem gördü.



Altın fiyatlarındaki dünkü yaşanan faiz gelişmesinin ardından 10 lira birden düşmüş gram altın 450 bandına gerilemişti. Haftanın son işlem gününe yükseliş başlayan gram atlın 454 liraya yükselirken, çeyrek altın 750 liradan, cumhuriyet altını 3 bin 55 liradan, 22 ayar bilezik 415 liradan, tam altın 3 bin 1 liradan, 14 ayar altın 265 liradan 18 ayar altın ise 340 liradan alıcı buluyor. Gümüşün gram fiyatı ise 5 lira 87 kuruştan satılıyor.

