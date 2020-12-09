Faiz sefaleti artırdı!

Küresel ölçekte 95 ülkenin incelendiği Dünya Sefalet Endeksi verilerine göre Türkiye, 2019 yılında sefalet puanı en yüksek olan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı. 2014 yılında 22’nci sırada yer alan Türkiye’nin sefalet puanındaki artışın en önemli nedeni olarak ise yüksek faiz gösterildi.

Her yıl onlarca ülkenin, enflasyon, işsizlik ve kredi faiz oranlarının kişi başına geliri üzerinden hazırlanan Dünya Sefalet Endeksi verilerinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye, endekse göre yıllar içinde sefalet artışında adeta bir tırmanışa geçerek sefalet oranı yüksek ilk beş ülke arasına girdi.



95 ülkenin incelendiği endekste, Türkiye 2014 yılında 29,4 puan ile 22’nci sırada yer alırken, 2019 yılında 50,6 puan ile 95 ülke arasında en çok sefalet puanına sahip beşinci ülke oldu. Türkiye’nin adeta yüzde 50’sinin sefalet içinde yaşadığının göstergesi olan endekste bunun nedeni ile ilgili de çarpıcı bir yoruma yer verildi. Türkiye ile ilgili bilgi notunda, Türkiye’nin sefalet puanını artıran en önemli nedenin ülkedeki faiz oranı olduğu kaydedildi.



2019 Dünya Sefalet Endeksi listesinin başında yer alan ülke ise 7.459 puanla yani açık ara farkla Venezuela oldu. Onu 136,1 puan ile Arjantin, 76 puan ile İran, 62,3 puan ile Brezilya ve 50,6 puan ile Türkiye takip etti. Venezuela ve İran’ı etkileyen en önemli faktörler enflasyon oranları olurken, Arjantin ve Brezilya’nın endeks puanları da Türkiye gibi en çok faiz oranlarından etkilendiği kaydedildi. 95 ülke arasında sefalet puanların en düşük olarak listenin son sıralarında ise Japonya, Macaristan, Tayland ve Malta yer aldı.

