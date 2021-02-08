Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantı sürerken açıklamada bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztrak, "Milletimizin kahir ekseriyeti, AK Parti ve MHP seçmenleri de dahil, 'Üniversitelere siyasi kayyumlar atanmasın' diyor. Kayyum kendisine yardımcı bulamıyor. Öğretim görevlileri, bu kayyumla çalışmak istemiyor. Demek ki bu işte bir yanlışlık var. Ama Erdoğan yanlıştan dönmek yerine, yeni yanlışlara imza atmaktan çekinmiyor" dedi.

Öztrak açıklamasının ardından bir basın mensubunun " Muharrem İnce partiden istifa ederken bazı ithamlarda bulundu. İnce'nin istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz." dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır" açıklamasında bulunan Öztrak, "Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin Cumhuriyet Halk Partisini Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, 1919'da neredeyse 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse CHP, 2020'de de aynı yerdedir." ifadelerini kullandı.

" Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP parçalanmaya başladı' dedi. Bu sözlere ilişkin sizin yorumunuz ne olacak?" sorusuna Öztrak, "Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. CHP asırlık çınardır. Sel gider kum kalır, rüzgar kayadan ne alır?" yanıtını verdi.

