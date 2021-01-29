Faik Öztrak'tan Erdoğan'a militan cevabı: Böyle ucubelik olur mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Samsun'da basın açıklaması düzenliyor.

Faik Öztrak'ın konuşmasından satır başları:

ERDOĞAN'A MİLİTAN CEVABIBu ucube vesayet rejiminde devletin sınırları nerede bitiyor, AKP'nin sınırları nerede başlıyor belli değil. Birbirine karışmış vaziyette. Devleti, parti devleti haline getiren bu ucube rejimin parti militanı haline getirdiği memurlara "militan" dediği için genel başkanımız hakkında valilere dava açma talimatı veriyor. Nereden veriyor bu talimatı? AK Parti grubu kürsüsünden, AK Parti Genel Başkanı olarak ama cumhurbaşkanı yetkisine dayanarak. Böyle bir ucubelik olur mu? Kim devlet memuru, kim kendilerinin kapı kulu onu görmek istiyorlar. Dava açarsan bendensin, dava açmazsan soruşturmayı yersin. Bu mülki idareyi militanlaştırma operasyonunun dik alasıdır. Devlet keyfi talimatlarla, tehditle, şantajla yönetilmez. Devlet kadrolarını parti militanı haline getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür, ihanettir.

ATAKUM BELEDİYESİ'NE HACİZKendi belediyelerine ballı börek bizim belediyelerimize haciz, sebebi millete hizmeti engellemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz görüyor, bizim belediyelerimiz çok iyi çalışıyor. O nedenle bunlar kıskanıyorlar. Bizim belediyelerimizi engellemeye güçleri yetmeyecek. Bizim belediyelerimiz milletin yanında olmaya devam edecek.

