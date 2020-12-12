Faik Öztrak: Bırakın liderleri, vatandaş bile dinlenildiğini düşünüyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal 42'de yayımlanan Sümen Altı programında açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, siyasilerin telefonlarının dinlemesine ilişkin, “İçişleri Bakanı ‘telefon dinlemek ahlaksızlık’ diyor. Tüm millete sorun, herkesin böyle bir endişesi var. Bugün anketlerde doğru düzgün bir sonucun çıkmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi nedir? Pandemi nedeniyle anketleri telefonla yapıyorlar. İnsanlar doğru düzgün konuşamıyor, korkuyor. Herkeste bu endişe varsa, bu ciddi bir olgudur." değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, “Bugün Türkiye’de evine ekmek götüremeyen yoksa, küçük ortağın başlattığı askıda ekmek projesi ne oluyor? Esnaf, Malatya’da bağırıyor, ‘Evimize ekmek götüremiyoruz’ diyor ve kafasına çay paketi yiyor. Bunlar içlerinden çıktığı milleti unuttu. Milletin halini görmüyorlar. Milleti görmüyorlar ama millet onları görüyor. Millet aç, millet işsiz. Tencerede yemek kaynamıyor.” dedi.

Türkiye’de bir devlet krizi yaşandığını ifade eden Faik Öztrak, “Ana muhalefet partisine bir mafya bozuntusu ağzına geleni söylüyorsa, ona da iktidar partisinin ortağı sahip çıkıyorsa, mafya siyasete laf söylerken, siyaset siyasetçiye değil mafyaya sahip çıkıyorsa bu devlet krizidir. Ondan sonra da devlet krizini ortadan kaldırmak adına hukukta reform yapacağız diyorsunuz. Beğenmediğiniz gazetecileri içeriye atmışsınız, bağımsız medya diye bir şey yaşatmak istemiyorsunuz, böyle bir düzen olur mu?” dedi.

Asgari ücret pazarlığının 3 bin 100 TL’den başlaması gerektiğini ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

Bugün Türkiye’de evine ekmek götüremeyen milyonlarca insanın olduğunu aktaran Öztrak, “Geçen gün İstanbul’da bir esnaf, lokantasının çatısına çıktı. Kendi levhalarını kırmaya başladı. Yanında çalışan işçilerin olduğunu söyledi. ‘Bari bize ekmek verin’ diyor. Bugün Türkiye’de evine ekmek götüremeyen yoksa, küçük ortağın başlattığı askıda ekmek projesi ne oluyor? Esnaf, Malatya’da bağırıyor, ‘Evimize ekmek götüremiyoruz’ diyor ve kafasına çay paketi yiyor. Bunlar içlerinden çıktığı milleti unuttu. Milletin halini görmüyorlar. Onlara göre ekonomik kriz falan da yok. Kendileri iyi durumda. Beşer beşer maaş alıyorlar. 18 bin lira huzur hakkı alıyor, ‘Hayır, hasenat işlerinde kullanıyorum bunu’ diyor. Devletin parasıyla hayır olur mu? Bu kadar kibirliler. Bu kadar burunları büyüdü. Milleti görmüyorlar ama millet onları görüyor. Millet aç, millet işsiz. Tencerede yemek kaynamıyor.” şeklinde konuştu.

Siyasi parti liderlerinin dinlenme meselesi ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yandaş havuz müteahhitlere yürütmekte oldukları kamu özel işbirliği projeleri için verilen garantileri dolara endeksli olarak bütçeden ödüyorsan ve bugün bu paralar 100 milyarları buluyorsa önümüzdeki 3 yıl için, kendi yandaş müteahhitlerinize ne kadar âlicenap davranıyorsanız, asgari ücretlilere de o kadar âlicenap davranmak zorundasınız. Yandaş müteahhitlere parasını dolarla ödemek için binbir gerekçe üretiyorsun, bu millete asgari ücreti doğru düzgün vermemek için de bir sürü sebep sayıyorsun. Bunu yapan kim? Aynı hükümet. Asgari ücreti 2 bin 700, 2 bin 750 TL’de tutmaya çalışacaklar. İnşallah sendikalar iyi müzakere eder.”

“Bugün bu ülkede kritik görüşme yapacak olan herkes bence dinleniyor. İçişleri Bakanı telefon dinlemek ahlaksızlık diyor. Tüm millete sorun, herkesin böyle bir endişesi var. Bugün anketlerde doğru düzgün bir sonucun çıkmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi nedir? Pandemi nedeniyle anketleri telefonla yapıyorlar. İnsanlar doğru düzgün konuşamıyor, korkuyor. Herkeste bu endişe varsa, bu ciddi bir olgudur. Bu endişeyi ortadan kaldırmak hükümetin görevidir. İnsanların haberi olmadan dinlenilmesi ahlaksızlıktır. Buna katılıyorum ama kim dinliyor? Polislerin, savcıların bunu araştırması lazım. Savcı onların savcısı, polis onların polisi. Bu ülkede yazarlar, siyasetçiler, herkes dinlendi. Kendileri bile dinlenmiş. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bile dinlenmiş.”

