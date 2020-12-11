Fahrettin Poyraz sen yargılanacaksın!

ANKARA / 2018 yılında şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde ESAM tarafından Ankara’da düzenlenen panelde yaptığı aykırı konuşma ile Türkiye’nin tanıdığı Ankara/Sincanlı çiftçi Nihat Babaözü, çiftçinin kış günü traktörü ve hayvanının Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından haczedilmesine tepki göstererek, “Fahrettin Poyraz, sen bu kurumun başı olamazsın. Hukuksuz bir şekilde atandın. Yargılanacaksın. 100 bin lira maaş alıyorsun. Bir de yetmiyormuş gibi huzur hakkı alıyorsun. Ne huzur hakkı? Millette huzur mu bıraktınız” tepkisinde bulundu.

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde ESAM tarafından Ankara’da düzenlenen panelde yaptığı konuşma ile bütün Türkiye’nin tanıdığı Sincanlı çiftçi Nihat Babaözü, şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile ilgili çektiği video ile gündeme geldi. Çiftçinin traktörünü, hayvanını haczeden Tarım Kredi Kooperatiflerini yerden yere vuran Babaözü, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürünün 100 bin lira maaş aldığını belirterek, “Kış günü milletin malına haciz gönderdiler. Bir de huzur hakkı adı altında para alıyor. Ne huzur hakkı? Millette huzur mu bıraktınız” tepkisinde bulundu.

Konuşmasında Milli Gazete tarafından ortaya çıkarılan Tarım Kredi Kooperatiflerindeki şaibeli uygulamalardan örnekler veren Babaözü, Fahrettin Poyraz’ın Tarım Kredi Kooperatiflerine hukuksuz bir şekilde atandığını belirterek, “Sen o kurumun başı değilsin, hukuksuz atandın” dedi.

Yine TAREKS Hayvancılık’ta yaşanan hayvancılık cinayeti ve Tarım Kredi Marketlerin başına atanan tağşişli Genel Müdürle ilgili de çarpıcı eleştirilerde bulunan Babaözü’nün, “Fahrettin Poyraz çıkıp bir şey diyemez. Çünkü sen bu kurumun başı değilsin. Yargılanacaksın” sözleri dikkat çekti.

Pancar üreticisi Nihat Babaözü, 2018 yılında ESAM tarafından Ankara’da düzenlenen ‘Milli Değer Milli Gelecek Şeker Zirvesi’nde yaptığı aykırı konuşma ile zirveye damgasını vurmuştu. Konuşmasında ömründe ilk defa otele geldiğini belirten Babaözü, tarımda uygulanan yanlış politikalardan dolayı geceleri uyuyamadığını dile getirmişti.

