Fahrettin Koca’dan yerli aşıyla ilgili flaş açıklama

5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya Türkiye’de Koronavirüsne karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Erhan Akdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına “Türkiye’nin umudu bu odada” diyerek başladı. Türkiye’de 14 farklı merkezde Koronavirüs aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, “Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip, sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız” dedi.



TÜSEB ve TÜBİTAK’ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığı, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını söyleyen Bakan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını belirtti.

Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Bakan Koca, Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti.

Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı.

Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek.

Öte yandan büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye’nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak.

Bakan Koca, toplantının devamında, aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden bilim insanlarından detaylı bilgi aldı. Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.

