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Fahrettin Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde konuşma yaptı.

GÜNDEM 13.12.2020, 01:26
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Fahrettin Koca'dan şehir hastaneleri açıklaması
Bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Koca, “Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu değildir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde konuşma yaptı.
Önceliklerinin topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetleri sunmak olduğunu söyleyen Koca, acil durumda hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, ihtiyaç duyulan yatak sayısının ve niteliklerinin artırılması, cihaz parkının genişletilmesi, evde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi hizmetleri de eksiksiz olarak yürütmenin gayreti içinde olduklarını ifade etti.
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcıların rol aldığını dile getiren Koca, "Hizmetin büyük bir kısmı Bakanlığımız teşkilatınca yürütülüyor. 934'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplam 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzda 700 bine yakın sağlık çalışanımızla hizmet veriyoruz" diye konuştu.
Birçok ülkeyle kıyaslandığında sağlık için ayırabildikleri kaynakların oldukça sınırlı olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi:
"Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki paya göre sağlık harcamalarımız gelişmiş ülkelerin altında olmasına rağmen en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumundayız. Sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı kılma kararlılığındayız. Buna rağmen kaynak kullanımına oranla sonuçları bakımından en fazla ilerleme kaydeden ülkelerin başında geliyoruz. Doğumda beklenen yaşam süresi 78,6'ya çıkmış, anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 13,1'e, bebek ölüm hızı ise 6,7'ye düşmüştür. Vatandaşımıza doğrudan yansıyan cepten harcama oranı yüzde 17,3'ten 16,7 seviyesine inmiştir.”
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, 13 antijenle en geniş bağışıklama programını uygulayan ülkeler arasında olduğunu dile getirdi.
Sağlıklı Hayat Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ile temel sağlık hizmetlerini ileri düzeye ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Koca, "Sigara bırakma polikliniği sayımız 721'e ulaştı. Ücretsiz ilaç imkanımızdan şimdiye kadar 1 milyon 172 bin vatandaşımız faydalandı. ALO 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattı ile hizmete devam ediyoruz. Tedavi merkezlerimizin sayısı 129'a ulaştı. Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planını uygulamaya koyduk" ifadelerini kullandı.
Nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarına söyleyen Koca, şöyle devam etti:
"Son 18 yılda 3 bin 605 sağlık tesisini tamamladık. Bu tesislerin 678'i hastane, 386'sı ek bina ve 102'si ağız ve diş sağlığı merkezidir. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında iki adet 1008 yataklı Acil Durum Hastanemizi çok kısa sürede tamamlayarak hizmete açtık. Bu hastanelerimizi pandemi sonrasında da kullanılacak şekilde planladık. Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak ilave 13 bin 995 nitelikli yatak daha kazanacağız. Halen inşaat, ihale, proje aşamasında olan 943 birinci basamak ile 347 hastane ve ADSM binasını 2023'e kadar tamamlamayı planlıyoruz. Son 3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 17 bin 509 yataklı 13 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk."
Fahrettin Koca, şehir hastanelerine verilen hasta sayısı garantileri iddialarına da cevap verdi.
“Daha önce de defalarca söylememe rağmen şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır” diyen Koca, “Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.
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