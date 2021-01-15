Fahrettin Koca'dan Meral Akşener'e aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı davetinde bulunduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün aşı olmasından sonra sosyal medya hesabından teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından, "Sayın @drfahrettinkoca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." demişti.Akşener'in tweetini alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Meral Akşener Hanımefendi’ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aşı oldu

