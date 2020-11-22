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Fahrettin Koca'dan kritik açıklama: Fedakarlık...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 22.11.2020, 23:00
Bakan Koca, bugün 6.017 yeni hastaya dikkat çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." dedi.
Bakan Koca'nın Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşım şöyle:
, "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."
Bakan Koca'nın Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşım şöyle:
, "Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."
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