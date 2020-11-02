Fahrettin Koca'dan İzmir için flaş uyarı!

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" dedi.

