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Fahrettin Koca'dan İzmir için flaş uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar koronavirüsün yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 02.11.2020, 21:42
Fahrettin Koca'dan İzmir için flaş uyarı!
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" dedi.
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